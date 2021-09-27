شائعات الوفاة تضرب الوسط الفني السوري في هذين النجمين

كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - انتشرت على عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا حول وفاة الفنان السوري ” صباح فخري ” والفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” .

وهو الأمر الذي دفع نقابة الفنانين في سوريا (فرع دمشق) إلى الخروج لنفي كل ما تداوله عن وفاة النجمين السوريين .. وأكدت على أن أي أخبار تصدر من مصادر غير النقابة هي أخبار عارية من الصحة .

وأشارت النقابة في منشورين لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنها تواصلت مع صباح فخري وميادة الحناوي وأنهما بخير .

فجاء في منشور عن الفنان صباح فخري : ” الفنان الكبير صباح فخري بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاته وذلك بعد التواصل معه هاتفياً والتأكد من إنه بخير .. تنويه : أي خبر لم يصدر عن نقابة الفنانين فهو عار عن الصحة ” .

بينما جاء في المنشور الذي يخص الفنانة ميادة الحناوي : ” الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاتها وذلك بعد التواصل معها هاتفياً والتأكد من إنها بخير .. تنويه : أي خبر لم يصدر عن نقابة الفنانين فهو عار عن الصحة ” .