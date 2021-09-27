كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - كشفت الفنانة ” سلوى خطاب ” خلال حضورها للندوة التي أقيمت على هامش تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي عن رفض عائلتها في بداية مشوارها لدخولها عالم الفن .
حيث أشارت سلوى خطاب إلى أنها من أصول صعيدية وكانت أسرتها وخاصة جدتها ترغب في التحاقها بكلية التجارة حتى تصبح مديرة بنك بعد تخرجها .
فقالت حول تعليق جدتها على دراستها في معهد الفنون المسرحية : ” جدتي قالتلي هتسيبي كلية التجارة وتتقدمي للدراسة في معهد الرقاصين ” .
وأضافت أنها لم تستسلم لرفض عائلتها وحاولت إقناع جدتها بأن الدراسة في معهد الفنون المسرحية كأي دراسة أخرى وأنها سوف تكون مثل الفنانة الكبيرة ” أمينة رزق ” نظرا لحب جدتها الكبير للفنانة الراحلة .
وتابعت الفنانة سلوى خطاب : ” جدتي من سيدات الصعيد التي تتسم بالحكمة والطيبة ولذلك أهدي تكريمي لها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” هتقدمي في معهد الرقاصين ” .. فنانة مصرية شهيرة تكشف عن طريقة إقناعها لعائلتها بدخول عالم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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