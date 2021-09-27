فريقان أرجنتينيان يفوزان ببطولة العالم لرقص التانغو

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بوينوس ايرس: فاز فريقان ثنائيان أرجنتينيان في بوينوس ايرس ببطولة العالم للتانغو في فئتي رقص الصالونات والرقص المسرحي في ختام المهرجان الذي وجه تحية إلى نجم كرة القدم الراحل دييغو مارادونا.

شارك في المسابقة نحو 800 راقص من 25 دولة، وأقيمت بالصيغة الحضورية ولكن كذلك بالافتراضية للمواطنين والأجانب بسبب القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وحصل فريق إيمانويل كاسال ويانينا موزيكا على المركز الأول في فئة التانغو المسرحي، في حين كان الفوز في فئة تانغو الصالونات من نصيب فريق أغوستين أغنيث وباربارا فيريرا، خلال النهائيات التي أقيمت أمام مسلة بوينوس آيرس في وسط العاصمة الأرجنتينية.

وخصّت أغنيات ورقصات النجم الراحل مارادونا بتحية، علماً أن اللاعب الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وقاد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1986 وكان يعتبر من أفضل اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة، سجل هو نفسه أغنيات تانغو كهاوٍ وكان يحب ممارسة هذه الرقصة في الحفلات.

وتزامنت بطولة العالم هذه مع إعادة فتح صالونات التانغو أو "ميلونغاس" بعد إقفالها 18 شهراً في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.