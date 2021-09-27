شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أخفت جينيفر لورانس ملامح حملها الأول بإطلالتها الأخيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة العالمية جينيفر لورانس تحاول إخفاء حملها بصورة كبيرة وعدم تأثر جسدها بأى زيادة في الوزن، من خلال ملابس فضفاضة مثلما ظهر خلال أحدث صور لها وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخراً حول الممثلة الشهيرة أثناء سيرها في شوارع ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة.



جينيفر لورانس

وأضاف التقرير أن لورانس التي تنتظر طفلها الأول، بدت وكأنها لا زالت تتسم بقوامها المعتاد قبل الحمل، الأمر الذى يرجع إلى اختيارها ملابسها بعناية شديدة.

من ناحية أخرى كانت صحيفة the sun كشفت عن صور فى وقت سابق للنجمة جينيفر لورانس لحظة انفجار الزجاج وتطاير الشظايا بوجهها، وهذا ما تسبب في إصابة جينيفر لورانس بإصابات طفيفة في وجهها وعينيها خلال تصوير فيلمها مع ليوناردو دى كابريو.



لورانس

وفي الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلى ميل أيضاً شوهدت لورانس وقتها على الأرض بينما يسرع العديد من المارة لمساعدتها أثناء التصوير في ماساتشوستس بمدينة بوسطن الأمريكية، إثر تحطم زجاج متطاير، وأوضحت الصحيفة، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار خلال تصوير فيلم "Don't Look Up" أصاب لورانس، البالغة من العمر 30عاما، بجرح في جفنها، وبنزيف.