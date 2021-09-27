شكرا لقرائتكم خبر عن منتجة "جيمس بوند" تحسم أمر العميل 007 المقبل: لن تكون امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منتجة سلسلة جيمس بوند، باربرا بروكولى، أن شخصية العميل 007 ستكون دائمًا شخصية ذكورية، وقالت رئيسة Eon Productions ، حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنها ستناقش من سيتولى الدور بعد دانيال كريج، العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون رجلاً.

وقالت باربرا بروكولى: "جيمس بوند شخصية ذكورية.. آمل أن يكون هناك العديد والعديد من الأفلام التي يتم إنتاجها عن النساء، وللنساء، لكن العميل 007 لن يكون امرأة".





وأضافت "لا أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ شخصية ذكورية ونجعلها شخصية نسائية"، كما اعترفت بأنها حتي الآن لم تواجه حقيقة أن جيمس بوند، لن يكون دانيال كريج، بعد عرض الجزء المنتظر "No Time To Die".

وكان الممثل العالمى دانيال كريج، قد كشف - فى وقت سابق - عن أمور كثيرة حول كواليس انتهاء علاقته بسلسلة أفلام جيمس بوند مع عرض الجزء الأخير من السلسلة الذى قام ببطولتها على مدار سنوات، وارتبط باسمه طوال ما يقارب 16 عام، وذلك على خلفية تكريمه بحفل BAFTA A Life In Pictures، وقال: "هو الدور الأهم بالنسبة لى خلال مسيرتى بكل تأكيد".

وأضاف: "ورغم انتهاء الأمور بناء على بنودى الخاصة واتفاقى مع الشركة التي قبلت بنودي كلها، إلا أننى بكل تأكيد لن أكون سعيد حينما أعلم أن الأمر بات وشيكاً وأن العلاقة مع الشخصية الأهم لدى انتهت".