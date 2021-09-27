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منتجة "جيمس بوند" تحسم أمر العميل 007 المقبل: لن تكون امرأة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت منتجة سلسلة جيمس بوند، باربرا بروكولى، أن شخصية العميل 007 ستكون دائمًا شخصية ذكورية، وقالت رئيسة Eon Productions ، حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنها ستناقش من سيتولى الدور بعد دانيال كريج، العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون رجلاً.

'James Bond is a male character!' Bond producer Barbara Broccoli has said she believes 007 will always be a male character

وقالت باربرا بروكولى: "جيمس بوند شخصية ذكورية.. آمل أن يكون هناك العديد والعديد من الأفلام التي يتم إنتاجها عن النساء، وللنساء، لكن العميل 007 لن يكون امرأة".

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A family affair: 'I'm sort of in denial, I would love for Daniel to continue forever,' she said. 'So I'm not thinking about [his replacement]. That's something Michael [G Wilson, her half-brother and fellow producer] and I will discuss next year' [the three are pictured in Jamaica in 2019]

 

وأضافت "لا أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ شخصية ذكورية ونجعلها شخصية نسائية"، كما اعترفت بأنها حتي الآن لم تواجه حقيقة أن جيمس بوند، لن يكون دانيال كريج، بعد عرض الجزء المنتظر "No Time To Die".

Stepping down: The head of Eon Productions, who signs off on every key hiring and firing in the franchise, said she will be discussing who will take over the role from Daniel Craig next year - and that it will be a man [pictured in 2006's Casino Royale]

وكان الممثل العالمى دانيال كريج، قد كشف - فى وقت سابق - عن أمور كثيرة حول كواليس انتهاء علاقته بسلسلة أفلام جيمس بوند مع عرض الجزء الأخير من السلسلة الذى قام ببطولتها على مدار سنوات، وارتبط باسمه طوال ما يقارب 16 عام، وذلك على خلفية تكريمه بحفل BAFTA A Life In Pictures، وقال: "هو الدور الأهم بالنسبة لى خلال مسيرتى بكل تأكيد".

وأضاف: "ورغم انتهاء الأمور بناء على بنودى الخاصة واتفاقى مع الشركة التي قبلت بنودي كلها، إلا أننى بكل تأكيد لن أكون سعيد حينما أعلم أن الأمر بات وشيكاً وأن العلاقة مع الشخصية الأهم لدى انتهت".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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