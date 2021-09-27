شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار يتعاون مع وليد سعد وكريم عبدالوهاب في أغنية "مهما تبعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المطرب أحمد العطار للساحة الغنائية، خلال أيام بعد فترة من الغياب، ويقدم أغنية جديدة بعنوان "مهما تبعد" من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، ومن إنتاج مزيكا.

ومن جانبه قال العطار إنه سعيد بعودته إلى نشاطه الفني وإلى جمهوره ومحبيه، وأضاف بأنه سيقدم لون وشكل جديد عليه من الغناء في الأغنية الجديدة هذا بالإضافة إلى مفاجآت أخرى فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا أحمد العطار أغنية درنى أقدرك وهى من كلمات هاني فؤاد، وألحان محمد مجدي وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج إسلام الفولى.

يذكر آن أحمد العطار هو واحد من أشهر المطربين الشاب في مصر، والده الفنان الشهير ماهر العطار، قدم عديد من الأغانى من أبرزها "كل يوم جديد"،"عندي بالدنيا"،"حلم حياتي"،"ادى قلبي"،"ايامى اللى جاية".