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القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة آنا دي أرماس عن ملامح دورها في فيلم No Time To Die كفتاة بوند، وقالت في تصريحات نقلها موقع مترو أنها ستكون مختلفة عن شخصيات فتيات بوند اللاتى سبقنها في تقديم مثل هذه الشخصيات، مؤكدة أن شخصيتها فيها تفاعل كبير وحركة علي عكس الشكل المعتاد، وأضافت آنا، أنها سعيدة بالتعاون مع دانيال كريج مؤكده أنه سلس في التعامل.



آنا دي أرماس تكشف عن ملامح شخصيتها في فيلم No Time To Die آنا دي أرماس تكشف عن ملامح شخصيتها في فيلم No Time To Die



آنا دي أرماس تكشف عن ملامح شخصيتها في فيلم No Time To Die آنا دي أرماس تكشف عن ملامح شخصيتها في فيلم No Time To Die



آنا دي أرماس تكشف عن ملامح شخصيتها في فيلم No Time To Die آنا دي أرماس تكشف عن ملامح شخصيتها في فيلم No Time To Die

وفي سياق متصل كشف موقع ديلي ميل عن موعد إقامة العرض العالمي الأول لفيلم جيمس بوند No Time To Die في 28 سبتمبر المقبل بقاعة ألبرت الملكية بلندن، وهو الجزء الجديد من جيمس بوند الذي طال انتظاره، حيث تم تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.