شكرا لقرائتكم خبر عن علي بدرخان: "حولت منزلى لجمعية للأطفال بهدف تعليمهم الديمقراطية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير على بدرخان خلال ندوة تكريمه بمهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، والتى أدارتها الناقدة مرفت عمر، عن الجمعية التى أقامها فى منزله للأطفال من قبل، جاءت من قبل مجموعة شباب من السويد يطلق عليهم "النسور الصغيره " لزيارتى فى منزلى عندما كانوا فى جولة للأهرامات ، وسألوني من يسكن هذا المنزل الكبير فأجبت أنا وهنا أقترحوا علي أن أقيم فيه مشروع لخدمة الناس .

وأضاف بدرخان ، كان مشروعهم الأساسي قائم علي أن يعلموا الأطفال الديمقراطية منذ صغرهم ، وبالفعل قررت عمل الجمعية بالفعل ، وبدأت فى تجهيز ديكور المنزل ليتناسب مع الاطفال من حيث المنضدات والكراسي والحمامات وغيرهم ، وعندما زارونى ليروا ماذا فعلا فأعترضوا جدًا وقالوا أن الأطفال لابدأن يعتادوا على ممارسة الحياة الطبيعية ودعونى لزياره جمعيتهم فى السويد.

وتابع ، عندما وصلت للجمعية هناك لاحظت أن جميع المشرفين شباب وذلك ليعوضوهم عن الأب الذى لم يروها كثيرا ، كان نهجهم قائم علي التعاون بناء الأطفال علي الثقة فى النفس ، وبالفعل عدت ونفذت المشروع وكان مشروع ناجح إلي أن بدأوا يغيروا نظام التعليم وأصبح عباره عن إختبارات وهنا فقد الأطفال الحماس والشغف وأصبح إستكمال الموضوع صعب.

وقد حضر ندوة تكريم المخرج الكبير علي بدرخان ، الفنانة إلهام شاهين ، والمخرجة إيناس الدغيدي ، المخرج مجدى أحمد علي ، مدير التصوير محسن أحمد ، ومدير الإنتاج محسن علم ألدين ، الاعلامية بوسى شلبي ، المخرج عمر عبد العزيز ، السيناريست عاطف بشاى ، المخرج هانى لاشين ، المخرج محمد العدل.