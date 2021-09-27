نجل فضل شاكر يكشف عن شبيه والده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان اللبناني محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الفيديو شخص يشبه الفنان فضل شاكر، وكتب محمد: "شبيه فضل شاكر، يشبه الوالد ولا لا ؟

وطرح فضل شاكر مؤخرًا أحدث أغنياته، والتي حملت اسم فستان الحلوة، وتعاون فيها مع كل من الشاعر تامر حسين، والملحن وليد سعد.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر هاني محروس، وإشراف عام إياد النقيب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال فضل شاكر أغنية "عايشين ومش عايشين"، الذي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات رؤوف رأفت، وألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي وميكس ماستر عمرو الخضري.