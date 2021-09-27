دنيا بطمة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت المطربة المغربية دنيا بطمة جدلًا كبيرًا عقب ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوزن زائد خلال الفترة الأخيرة.

وعلق عدد من الجمهور على الصور التي نشرتها دنيا بطمة، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بأن زيادة وزنها ليست طبيعية ولكنها ربما خضعت لعمليات تجميل.

وفي أول تعليق للفنانة المغربية، قالت خلال لقائها لبرنامج "Et" بالعربي: "ضروري يكون فيه لوك جديد، الحمد لله الصور محبوبة عند الجميع".

وأضافت: "مش عمليات تجميل نهائيًا يمكن بعض المناطق سحبت منهم الفيلر".

واحتفلت دنيا بطمة بعقد قران شقيقتها ابتسام، مؤخرًا، على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو داخل فيلا بمدينة مراكش، وحضره عدد من الفنانين بينهم المطربة الشعبية المغربية أميمة باعزية.

كما رزقت دنيا بطمة بابنتها الثانية "ليلى روز"، ديسمبر الماضي، من زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.