علي بدرخان يروي تفاصيل الجمعية التي أنشأها بمنزله للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- حازم جودة:

تحدث المخرج الكبير علي بدرخان، عن الجمعية التي أنشأها في منزله للأطفال، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧.

وقال بدرخان خلال ندوته: "الجمعية التي أنشأتها في منزلي للأطفال، جاءت من قبل مجموعة شباب من السويد يطلق عليهم "النسور الصغيرة" لزيارتي في منزلي عندما كانوا في جولة للأهرامات، وسألوني من يسكن هذا المنزل الكبير فأجبت أنا وهنا اقترحوا عليا أن أقيم فيه مشروع لخدمة الناس".

وتابع: "كان مشروعهم الأساسي قائم على أن يعلموا الأطفال الديمقراطية منذ صغرهم، وبالفعل قررت عمل الجمعية بالفعل، وبدأت في تجهيز ديكور المنزل ليتناسب مع الأطفال من حيث المنضدات والكراسي والحمامات وغيرهم، وعندما زاروني ليروا ماذا أفعل اعترضوا جدًا، وقالوا إن الأطفال لابد أن يعتادوا على ممارسة الحياة الطبيعية ودعونى لزيارة جمعيتهم في السويد".

وأضاف : "عندما وصلت للجمعية هناك، لاحظت أن جميع المشرفين شباب وذلك ليعوضوهم عن الأب الذي لم يروه كثيرا، وكان نهجهم قائم على بناء الأطفال على الثقة في النفس ، وبالفعل عدت ونفذت المشروع وكان مشروع ناجح إلى أن بدأوا تغيير نظام التعليم وأصبح عبارة عن إختبارات وهنا فقد الأطفال الحماس والشغف وأصبح إستكمال الموضوع صعب".