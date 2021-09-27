ماذا قال النجوم في ندوة المخرج عمر عبدالعزيز بمهرجان الإسكندرية السينمائي الـ ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أقيمت اليوم الإثنين، ندوة تكريم المخرج الكبير عمر عبدالعزيز ضمن فعاليات مهرجان "الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط" في دروته السابعة والثلاثين، وأدارها الناقد أحمد سعد الدين، وسط تواجد عدد من النجوم، على رأسهم شقيقه المخرج محمد عبد العزيز، مدير التصوير محسن أحمد، المخرج علي بدرخان، المنتج محمد العدل، د.خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج هاني لاشين، المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة إلهام شاهين والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان وعدد من النقاد والصحفيين.

عرض في بداية الندوة فيلم قصير عن عمر عبد العزيز، ضم لقطات من حصوله على جائزة مهرجان الإسكندرية، بالإضافة إلى استعراض سريع لعدد من أهم أعماله السينمائية ومنهم: "يارب ولد"، "عالم عيال عيال" ، كما تم عرض كلمة شقيقه المخرج محمد عبد العزيز بافتتاح الدورة 37 من "الإسكندرية السينمائي".

ونرصد لكم كلمة الفنانين خلال ندوة عمر عبد العزيز في السطور التالية :

قال المنتج محمد العدل: "عمر عبد العزيز صديقي، وأراه في كل حالاته فهو مهموم دائما بمشاكل زملاءه، وبالفعل أحب عائلته".

وساند المخرج محمد عبد العزيز شقيقه عمر بالحضور معه ووجه له كلمه بالندوة قائلا : "شهادتي مجروحة في شقيقي عمر ومخرجين الكوميديا قليلين في هذا العالم لصعوبتها الشديدة وصعوبة دراستها، ولكن عمر أبهرني بعمله، فأعماله لا يمكن أن أنساها، إلى جانب نشاطه النقابي الذي يبذل فيه قصاري جهده، وبالفعل هو فرع مهم من فروع العائلة"، موجها الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية على هذا التكريم.

وحرص المخرج هاني لاشين، على تأكيد أن عمر عبد العزيز من أقرب أصدقائه ودائما يتواجدون سويا، ووالدته كوالدتي، وخفة ظله على الشاشة تجعل الجمهور يرتبط به، معبرا عن سعادته بتكريمه، فهو تكريم لنا جميعا.

أما مدير التصوير محسن أحمد، فقال في كلمته: "عمر هو الإبتسامة المتواجدة بيننا وأتمنى له التوفيق وهو من طلب تواجدي معه على المنصة لأكون بجانبه".

وروى الكاتب عاطف بشاي، ذكرياته مع عمر قائلا: "أنا من دفعة ٧٦، وسعيد لإنتمائي لهذا الفريق الكبير، ولذلك أحب ذكر أن عمر عبدالعزيز هو أحد الكتاب الساخرين بإمتياز، ولديه موهبة طاغية في هذا المجال سواء في الكتابة أو الإخراج أو التمثيل، ولذلك أعماله مميزة، ولديه قدرة مدهشة على التقاط المفارقة في هذا الواقع، حيث أتذكر أنني وقفت في أحد الإشارات ووجدته يداعبني ويقول لي لماذا تقف هنا هذه الإشارة لاتفتح سوى يومين فقط في الأسبوع".

وتابع حكاياته الكوميدية عن عمر قائلا: "هناك ناقد فني كتب عنه مقال ينتقد فيه فيلم "ليه يا هرم"، واختار عنوان "ليه يا عمر" فكان رد المخرج عمر عبد العزيز "أنت بتردحلي".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.