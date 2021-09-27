والد حلا شيحة يؤكد خلعها الحجاب: "لا دخل له بالعلاقة بالله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة أنه تحدث مع ابنته الفنانة حلا شيحة، عقب إرتدائها الحجاب، موضحا لها ان الحجاب لا دخل له بالعلاقة بالله، مشيرا إلى إنها عادت وقامت برفعه بدون تأثير من أحد.

الفنان التشكيلي أحمد شيحة خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "حروف الجر"، المذاع عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، قال :"عندما ارتدت إبنتي الحجاب، تكلمت معها وقلت لها هيجي يوم وترجعي، وعندما يمتلىء إيمانك، تعرفي إن ده لا دخل له بالله، وعندما عادت ورفعت الحجاب، رفعته دون أن يؤثر عليها أحد، وبعد قراءة طن من الكتب في هذا الموضوع"، مضيفا: "هي الآن غير محجبة".

الفنانة حلا شيحة كانت بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير الماضي بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

وأثارت الفنانة حلا شيحة في يوليو الماضي جدل واسع بعد إعتراضهاعلى عرض كليب أغنية "بحبك"، من فيلم "مش أنا"، الذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني.

وبدأت الأزمة مع نشر الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، تعليق مطول وكتبت: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه ح يحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكد لي أنه ح يحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبه اننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومتبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

حلا وجهت أيضا رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".