على بدرخان في ندوة تكريمه بالإسكندرية السينمائي: "كنت شقي جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- حازم جودة:

تحدث المخرج علي بدرخان، عن تفاصيل حياته خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧ التي تقام هذا العام.

وقال المخرج علي بدرخان: "كان ليا صديقي اسمه شوقي علي محمد الله يرحمه، وكان شقي جدا، وأنا برضو كنت شقي جدا، وكنت رياضي وسريع في الجري، وكنت بخطف منه السندوتشات وأكلها".

وحرص القائمون مهرجان الإسكندرية السينمائي، على الإحتفاء بعيد ميلاد المخرج علي بدرخان خلال الندوة، وفاجأ المهرجان "بدرخان" بتورتة عيد ميلاده التي وضع عليها اسمه وإهداء له من مهرجان الإسكندرية.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.