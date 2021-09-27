"استعدادا لمسلسلها الرمضاني".. ياسمين صبري تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بسبب الاستعداد لمسلسلها الجديد المقرر عرضه خلال دراما رمضان 2022.

وعقدت الفنانة ياسمين صبري جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل مسلسلها الجديد، بعدما استقرت على مؤلف مسلسلها "حكايتي" الذي حقق نجاحا ضمن سباق دراما رمضان 2019.

المسلسل الجديد يحمل اسم " حلم ليال"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، ومن المقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر القادم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج .

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020.

والمسلسل بطولة أحمد مجدي، أشرف زكي، محمود البزاوي، نهال عنبر، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمد داوود، هبة عبدالغني، إدوارد، ومن إخراج مرقس عادل.