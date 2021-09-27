كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” سلوى خطاب ” عن تفاصيل وطبيعة علاقتها بزوجها المخرج الراحل ” أسامة فوزي ” وذلك خلال تواجدها في ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته ال 37 .
فأشارت سلوى خطاب إلى أنه رغم وفاة زوجها في العام قبل الماضي إلا انها إلى الآن لا تستطيع أن تقول عنه ” المرحوم ” .. وعلقت على ذلك قائلة : ” مبعرفش أقول عليه المرحوم .. مش قادرة أقول عنه المرحوم .. وسيظل علامة مهمة في تاريخ الإخراج السينمائي بمصر ” .
وتحدثت سلوى خطاب عن بداية معرفتها بالمخرج الراحل أسامة فوزي فقالت أنها بدأت علاقتها به منذ أيام المعهد العالي للفنون المسرحية حيث انجذبت إلى شخصيته وثقافته وإنسانيته وشخصيته الفنية .
وأضافت أنها عند ارتباطها به وزواجهما كان يعمل مساعد مخرج وكان يبحث عن نص يقوم بإخراجه ورفض نصوص كتيرة في بداية حياته الإخراجية وأصيب في بداياته بحالة من الإحباط .
وتابعت : ” لما جاله فيلم (عفاريت الأسفلت) وقع في غرامه على طول ومكنش نفسي إنه يعمل الفيلم ده لأنه صعب جدا وفاجئني وقالي انتي هتعملي دور بالفيلم ” .
وقالت سلوى خطاب أنها في البداية كانت لا ترغب في المشاركة بهذا الفيلم حتى لا يقال أن وجودها جاء لأنها زوجة المخرج .. إلا أن المخرج أسامة فوزي أصر على وجودها وقبلت الدور الذي ساعد في نقلها إلى مرحلة أخرى في مسيرتها .
كانت هذه تفاصيل خبر سلوى خطاب عن زوجها المخرج الراحل : ” مبعرفش أقول عليه المرحوم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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