بالفيديو : حورية فرغلي لفنان شهير : ” والنبي عاكسني “

كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - شهد حفل الموريكس دور الذي أقيم مؤخرا في لبنان حضور كلا من الفنان السوري ” معتصم النهار ” والفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” . وفي كواليس الحفل رصدت الكاميرات موقفا طريفا جمع بين حورية فرغلي ومعتصم النهار أثناء إجراء الأخير لإحدى المقابلات . حيث تغزل معتصم النهار بجمال حورية فرغلي وأخبرها بأنه سيحصل على رقم هاتفها للحديث معها .. لترد حورية عليه مازحة : ” والنبي كلمني .. والنبي عاكسني ” .

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