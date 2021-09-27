شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: "عمر عبد العزيز مثال للجدعنة وجائزته تكريم لكل دفعته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوة تكريم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37 والتي أدارها الناقد احمد سعد الدين، قائلة: "انا بحب عمر اوي وهو مثال للجدعنة وكله مزايا انسانية واشتغلت معاه وهو مبدع وانا مش ببطل ضحك في الكواليس بسببه، والوقت بيكون جميل ومبكونش عاوزة اليوم يخلص والروح الحلوة هي اللي بتخلق الابداع، لكن الاجيال دلوقتي بيقطعوا بعض وبيستغربوا ان جيلنا اصحاب اوي وبنحب بعض وتكريم عمر عبد العزيز تكريمه لكل دفعته.

وعن حديث ايناس الدغيدي عن جلوس المخرجين دون اعمال فنية قالت الهام شاهين: "الرئيس والدولة بيدعمونا واحنا ساكتين، ومش عارفة ايه الجهة اللي تقدر تخلينا ناخد خطوة، انا ببقي زعلانة موجودة في مهرجان ومبيكوتش في فيلم مصري كويس، لان زمان بيكون في افلام كتيرة، ومصر كانت متفوقة والفيلم المصري هو الفيلم العربي ولازم الفنان العربي يحي يتعلم ويشتغل في مصر عشان يبقي ممثل جامد، فأحنا محتاجين نعرف الالية ونطور مصر فنيا ازاي"

ورد المخرج عمر عبد العزيز علي الهام شاهين قائلا:" احنا كنا بنعاني من الاحتكار الشديد لكن جاءت الشركة المتحدة وغيرت المفاهيم وفتحت السوق وهيكون في خطوات جدية الفترة الجاية باذن الله".

فيما قال شقيقه المخرج محمد عبد العزيز: سعيد اني بحضر تكريم عمر وهو بدأ مشواره من صغره وكنت باخده معايا في اوردرات التصوير وشهادتي هتبقي مجروحة وعمر عملة نادرة لان مخرجين الكوميدية قليلين جدا لصعوبتها الشديدة وارتباطها الكبير بالفلسفة والدراما، وعمر ابهرني بشغله وله اعمال لا يمكن انساها ابدا، وسعيد جدا انه فرع من فروع العائلة سواء انت او ابني كريم عبد العزيز والنخرج محمد ياسين

وكشف المخرج عمر عبد العزيز سبب غيابه عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية وقال": انا لم أجد كرسي في حفل الإفتتاح وانسحبت لذلك وجب التنويه على هذا الأمر ولكن انا من ابناء المهرجان واحبه، واهدى التكريم الي دفعة 76 التي تحمل أسم ( بهاء النقاش) فجميعهم يستحقوا الأفضل، وعشت معهم أجمل أيام، وسعيد بتكزيمي ووجودكم معايا.