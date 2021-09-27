شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ترد على متابع يريد ترك الطب: "سيبه بدل ما تطلع دكتور مش شاطر وتخاطر بينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة سمية الخشاب، للتدوين مرة أخرى عبر حسابها على تويتر، بعد فترة انقطاع عنه، وكتبت قائلة: "وحشتوني طمنوني عليكم انشغلت عنكم أسفة كان عندي كام سفرية وحاجات بعملها، المهم عاملين ايه".

وبعد تغريده سمية، كتب أحد متابعيها يسألها سؤال :" انا نفسي اترك الطب لأهل الطب واترك الجامعة على بعضها"، لترد عليه سمية الخشاب قائلة:" لو مش شايف نفسك فيه اتركه بدل ما تطلع دكتور مش شاطر وتخاطر بينا".







سمية الخشاب

وللفنانة سمية الخشاب نصيب كبير من الظهور على منصات التواصل الاجتماعى سواء بنشر صور بـ"الروب" أو كتابة تويتات تخلق حالة من الجدل آخرها اعتراض الخشاب على تبريرات البعض أن السبب وراء انتشار ظاهرة التحرش هو ملابس الفتاة وطالبت الرجال الذين يبررون ذلك بارتداء المايوه البوركينى.

ومن قبل خضعت سمية الخشاب لجلسة تصوير وارتدت بورنس أحمر فى دبى وصرحت بأن سعره يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ200 ألف دولار.

وعن تصدر اسمها التريند قالت: الترند رزق زى حب الناس ونعمة أدعو الله أن يديمها على"، وأكدت أنها لا تسعى إلى لفت الأنظار لكنها تتفاجأ بذلك مع كل جلسة تصوير أو عمل جديد تدخله.