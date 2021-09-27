شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إسكندرية السينمائى يحتفل بعيد ميلاد المخرج على بدرخان فى ندوة تكريمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37، برئاسة الناقد الأمير أباظة، بعيد ميلاد المخرج الكبيرة على بدرخان، وذلك خلال ندوة تكريمه التى أقيمت بفعاليات المهرجان، وذلك بحضور الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي، المخرج مجدى أحمد علي، مدير التصوير محسن أحمد، ومدير الإنتاج محسن علم الدين، الاعلامية بوسى شلبي، المخرج عمر عبد العزيز، السيناريست عاطف بشاى، المخرج هانى لاشين، المخرج محمد العدل.

وقد قال المخرج على بدرخان اثناء ندوة تكريمه بفاعليات مهرجان اسكندرية السينمائى جاءت فكرة إقامة جمعية للأطفال من منزلى بسبب مجموعة شباب من السويد يطلق عليهم " النسور الصغيره عندما جاءوا " لزيارتى فى منزلى عندما كانوا فى جولة للأهرامات، وسألونى من يسكن هذا المنزل الكبير فأجبت أنا وهنا أقترحوا على أن أقيم فيه مشروع لخدمة الناس.

وأضاف بدرخان، كان مشروعهم الأساسى قائم على أن يعلموا الأطفال الديمقراطية منذ صغرهم، وبالفعل قررت عمل الجمعية بالفعل، وبدأت فى تجهيز ديكور المنزل ليتناسب مع الاطفال من حيث المنضدات والكراسى والحمامات وغيرهم، وعندما زارونى ليروا ماذا فعلا فأعترضوا جدًا وقالوا أن الأطفال لابدأن يعتادوا على ممارسة الحياة الطبيعية ودعونى لزياره جمعيتهم فى السويد.

وتابع، عندما وصلت للجمعية هناك لاحظت أن جميع المشرفين شباب وذلك ليعوضوهم عن الأب الذى لم يروها كثيرا، كان نهجهم قائم على التعاون بناء الأطفال على الثقة فى النفس، وبالفعل عدت ونفذت المشروع وكان مشروع ناجح إلى أن بدأوا يغيروا نظام التعليم وأصبح عباره عن إختبارات وهنا فقد الأطفال الحماس والشغف وأصبح إستكمال الموضوع صعب .