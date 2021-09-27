شكرا لقرائتكم خبر عن نفس الملامح.. شاهد كندة علوش وعمرو يوسف فى صور من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة السورية كندة علوش، صورا جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، أحدها جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، والصور الأخرى للثنائى خلال مرحلة طفولتهما.

قارنت كندة علوش فى الصور التي نشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، بين ملامحهما فى فترة الطفولة وشكلهما حاليًا بعد وصولهما لمرحلة الشباب، حيث بدت ملامح الثنائى متقاربة بين شكلهم فى الطفولة ووقتنا الحالى.



كندة علوش وعمرو يوسف فى مرحلة الطفولة والشباب

يأتى هذا فيما استعادت النجمة كندة علوش - فى وقت سابق - ذكريات صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وصحبتها بتعليق رومانسي عبرت فيه عن مدى حبها لزوجها، ونشرت كندة علوش الصورة على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "هي الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ.. بس وجودك جنبي بيهون اي شي صعب".



عمرو يوسف وكندة علوش

وعبرت الفنانة كندة علوش - آنذاك - عن أمنياتها بأن تحمل الأيام القادمة الخير لها ولزوجها النجم عمرو يوسف، قائلة: "يا رب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعلى كل الناس وتحمل معها الخير والفرج والفرح للجميع".

وتشارك الفنانة كندة علوش فى مسلسل "الستات بتعرف تقتل"، ويناقش المسلسل العلاقة بين الأزواج والخلافات الزوجية فى المجتمع المصرى وتدور أحداثه حول المشكلات الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وأصبحت حديث السوشيال ميديا حاليا، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.