شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: "عمر شقيقي عملة نادرة وسعيد جدا انه فرع من فروع العائلة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج هاني لاشين خلال ندوة تكريم المخرج عمر عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، قائلا: "عمر من أقرب أصدقائي ودائما متواجدين سويا، ووالدته كوالدتي، وخفة ظله على الشاشة تجعل الجمهور يرتبط به، وسعيد جدا بتكريمه، فهو تكريم لنا جميعا.

أما مدير التصوير محسن أحمد قال": عمر هو الإبتسامة المتواجدة بيننا واتمني له التوفيق ويظل معنا دائما، وقال عاطف بشاي عمر عبد العزيز هو الشخص الذي يستطيع ان ينتزع الضحكات"

فيما قال شقيقه المخرج محمد عبد العزيز: سعيد اني بحضر تكريم عمر وهو بدأ مشواره من صغره وكنت باخده معايا في اوردرات التصوير وشهادتي هتبقي مجروحة وعمر عملة نادرة لان مخرجين الكوميدية قليلين جدا لصعوبتها الشديدة وارتباطها الكبير بالفلسفة والدراما، وعمر ابهرني بشغله وله اعمال لا يمكن انساها ابدا، وسعيد جدا انه فرع من فروع العائلة سواء انت او ابني كريم عبد العزيز والنخرج محمد ياسين

وكشف المخرج عمر عبد العزيز سبب غيابه عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية وقال": انا لم أجد كرسي في حفل الإفتتاح وانسحبت لذلك وجب التنويه على هذا الأمر ولكن انا من ابناء المهرجان واحبه، واهدى التكريم الي دفعة 76 التي تحمل أسم ( بهاء النقاش) فجميعهم يستحقوا الأفضل، وعشت معهم أجمل أيام، وسعيد بتكزيمي ووجودكم معايا.