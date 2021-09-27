شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدي: دخلت معهد سينما بسبب عمر عبد العزيز وكنت بشوفه دنجوان الدفعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة إيناس الدغيدى خلال ندوة تكريم المخرج عمر عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، قائلة: "أنا بسبب عمر دخلت معهد السينما لأن محمد عبد العزيز غششنى بسبب عمر، وكان داخل يغشش عمر وقالنا شوية اجابات، وكنا بنشوف محمد وعمر دنجوانات الدفعة وكوميديانات الدفعة، وعمر طول عمره خبيث هادى وساكت بس متعرفش بيخطط لايه".

وأضافت المخرجة ايناس الدغيدي: انا مش عارفة ليه دفعة مخرجين زى عمر عبد العزيز وعلى بدرخان وانا وغيرى قاعدين فى بيوتنا، والسينما مش الشباب بس ولازم يكون فى تواصل بين الاجيال لان المجتمع بيتكون من الكبار والشباب والصغار، والدولة بتحاول تساعدنا واحنا مش عارفين نعمل حاجة ولازم ناخد خطوة جدية".

فيما قال شقيقه المخرج محمد عبد العزيز: سعيد انى بحضر تكريم عمر وهو بدأ مشواره من صغره وكنت باخده معايا فى اوردرات التصوير وشهادتى هتبقى مجروحة وعمر عملة نادرة لان مخرجين الكوميدية قليلين جدا لصعوبتها الشديدة وارتباطها الكبير بالفلسفة والدراما، وعمر ابهرنى بشغله وله اعمال لا يمكن انساها ابدا، وسعيد جدا انه فرع من فروع العائلة سواء انت او ابنى كريم عبد العزيز والنخرج محمد ياسين

وكشف المخرج عمر عبد العزيز سبب غيابه عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية وقال": انا لم أجد كرسى فى حفل الإفتتاح وانسحبت لذلك وجب التنويه على هذا الأمر ولكن انا من ابناء المهرجان واحبه، واهدى التكريم إلى دفعة 76 التى تحمل أسم ( بهاء النقاش) فجميعهم يستحقوا الأفضل، وعشت معهم أجمل أيام، وسعيد بتكزيمى ووجودكم معايا.