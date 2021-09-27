شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل: "المخرجين قاعدين فى البيت عشان النجم هو اللي بقي يختار المخرج".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد العدل أثناء ندوة تكريم المخرج عمر عبد العزيز بفعاليات مهرجان اسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، برئاسة الناقد أمير أباظة، عمر عبد العزيز بالنسبة لى صديق وإنسان بعيدا عن الفن ، وأريد أن أعلق علي من يقول أن المخرجين ماكثون فى منزلهم ولكن هذه ليست حقيقة ولكن الحقيقة أن فى الوقت الحالي النجم هو من يختار المخرج ، فالدنيا أتقلبت .

وتابع العدل ، عمر عبد العزيز انسان من أجمل البنى ادمين ، وعلامة من علامات حياتى أن عمر أصبح صديقى ، ، فأنا أراه فى جميع الظروف فهو غير كل الانماط التى تعرفوها مع الناس والمشاكل يكون مهموم بمشكلات ليس له علاقة بها ، فأنا بالفعل سعيد بالتكريم وسعيد بعائلة عبد العزيز جميعها .

وقال مدير الانتاج محسن علم الدين ، عمر عبد العزيز رحلة كبيره اوى ، وزملنا وشاركنا فى الكثير من الأعمال ، ونشارك فى الوقت الحالي أيضا فى عمل مهم ، وأتعشم أن أقدم اعمال مع علي بدرخان ومحمد عبد العزيز والجيل القديم فنحن نشأنا فى وسط مليء حب وأخلاق .

كما قال المخرج مجدى احمد علي ، هناك فرق كبير جدا بين الجدية والتجهم ، وعمر عبد العزيز ومحمد عبد العزيز بيقدموا اعمال جاده جدا لكن ليس متجهم وانا من رأى أى مخرج مصرى لابد أن يكون دمه خفيف ، وعمر عبد العزيز هو مثال للمخرج المصرى الجاد ، هو مزيج من خفة الظل والجدية ولا يوجد موضوع قدمه تافه .

وتابع ازمتنا أزمة شغل وليست ازمة شؤون اجتماعية ونحن نتحدث عن مزيد من الدفاع عن الصناعة والصناعة هي المشكلة.

وكشف المخرج عمر عبد العزيز سبب غيابه عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية وقال": انا لم أجد كرسي في حفل الإفتتاح وانسحبت لذلك وجب التنويه على هذا الأمر ولكن انا من ابناء المهرجان واحبه، واهدى التكريم الي دفعة 76 التي تحمل أسم ( بهاء النقاش) فجميعهم يستحقوا الأفضل، وعشت معهم أجمل أيام، وسعيد بتكزيمي ووجودكم معايا.