شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج انجيلو سفرانتزيس في ندوة بمهرجان الإسكندرية السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الإثنين، ندوة تكريم المخرج انجيلو سفرانتزيس ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، ويشارك بالندوة عصام زكريا ومحمد السيد أحمد، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين فى مجال الفن.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.