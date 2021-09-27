شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أباظة يدير ندوة علاقة الوعي بالدراما بمهرجان الإسكندرية السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى اليوم الإثنين، في ندوة عن علاقة الوعي بالدراما وقضايا التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين فى مجال الفن.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.