شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ينتهى من تصوير حلقة مع "أبلة فاهيتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم خالد النبوى من تسجيل حلقة مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا فى برنامجها "لايڤ من الدوبلكس"، ومن المقرر عرض الحلقة الجمعة المقبل في تمام الساعة 11مساء، على قناة ON.

ويشارك خالد النبوى العديد من الألعاب الطريفة مع الدمية كارو وفاهيتا، داخل استوديو لايڤ من الدوبلكس، وهي الفقرة التي ينتظرها الجمهور.

بينما يكشف النبوى العديد من الأسرار فى حياته الشخصية ومشواره الفنى وعن أخر أعماله الفنية كما يتحدث عن التغير فى بعض الأشياء فى حياته ليكون قريب من الجيل الحالى وأبناؤه، حيث يستعرض مواهبه المختلفة خلال الحلقة.

ويبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

من ناحية أخرى ينتظر النجم خالد النبوى عرض فيلم "أهل الكهف"، التى تدور قصته فيلم حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوى ومحمود حميدة، مصطفى فهمى، خالد النبوى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.