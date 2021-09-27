حمادة هلال يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان حمادة هلال، جمهوره بالدعاء لوالدته السيدة "رجاء"، التي رحلت عن عالمنا يوم 7 يوليو من العام الماضي.

وكتب الفنان حمادة هلال، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: اللهم اغفر لأمي وارحمها رحمة واسعة، واسكنها فسيح جناتك.. أسألكم الدعاء.

كان الفنان حمادة هلال، قد تعرض لحادث خلال الأيام الماضية، نتيجة تعرض أسرته لحادث سير، لكنهما استطاعوا النجاة من هذا الحادث، بسبب سرعة إنقاذهم.

وكشف "حمادة"، عن تطورات حالة زوجته وأولاده بعد حادث السير الذي تعرضوا له خلال الساعات الماضية.

ونشر هلال، صورة له مع زوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله والشكر لله، وبقول لكل الناس إحنا الحمد لله بخير والأولاد بخير.. ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم، الحمد لله.. الحمد لله".

وكان آخر ظهور للفنانة حمادة هلال بصحبة زوجته في حفل توزيع جوائز مهرجان أيام الدراما العربية، والذي أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وحصل خلاله على تكريم عن دوره في مسلسل "المداح" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي.

وشارك في بطولة مسلسل "المداح" أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبدالعزيز.