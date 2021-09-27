إلهام شاهين ليست الأولى.. فنانات ذهبن لطبيب نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سبب ذهابها لطبيب نفسي في فرنسا، وذلك أثناء ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقالت شاهين إنها زارت طبيب نفسي في فرنسا بدلًا من مصر بسبب خوفها من نظرة المجتمع لها حيث قالت: "رحت لدكتور نفسي في فرنسا علشان اتكسفت أروح في مصر علشان ميفضحونيش".

كما أوضحت شاهين أن الفنان يستهلك جهازه العصبي بسبب إجبار أنفسهم على الشعور بالحالات النفسية المختلفة للشخصيات.

وفي هذا التقرير نعرض لكم فنانون لجأوا لطبيب نفسي:

هند صبري

صرحت الفنانة التونسية هند صبري، معاناتها من المرض النفسي الذي قد أصابها وهي فتاة في عمر 17 عاماً، وكانت نتيجة انفصال والديها عن بعضهما، مما دفعها إلى الخضوع للعلاج النفسي، وذلك خلال لقائها في برنامج فحص شامل، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

شيرين عبدالوهاب

اعترفت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، أنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي، لأنها تعاني "الوسواس القهري"، وذهبت لأكثر من طبيب نفسي ليعالجها، وحاليا تعالج عند دكتور أمريكي وتستعين بمترجم، مؤكدة أنها تستعين بطبيب لأنها لا تؤيد أن تتحدث مع أصدقائها عن أسرار يستغلونها فيما بعد، وذلك خلال لقائها ببرنامج "تخاريف".

غادة عبد الرازق

قالت الفنانة غادة عبد الرازق إنَّ قرار ذهابها لطبيب نفسي ليس شيء ترفيهي، ولجأت له منذ 18 عاما، إذ أصابها نوع من الاكتئاب، ووسواس قهري، وفكرت في الانتحار، لذلك كان لابد من زيارة الطبيب النفسي، مؤكدة أنها تواظب على زيارة الطبيب النفسي وتتناول حتى الآن أدوية، وذلك خلال لقاء ببرنامج "مجموعة إنسان"، ويقدمه الإعلامي علي العلياني.