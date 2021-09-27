مجدي أحمد علي يطالب الدولة بزيادة دور العرض.. وإيناس الدغيدي: "مفيش إنتاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حضر المخرج مجدي أحمد علي والمخرجة إيناس الدغيدي، ندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧ هذا العام.

وقال المخرج مجدي أحمد علي خلال ندوة تكريم عمر عبد العزيز: "عندنا مشكلة في دور العرض، وليس لدينا مشكلة في الإنتاج الفني".

وأضاف: "أطالب الدولة بالتدخل لتوفير ٥٠٠٠ دور عرض في جميع محافظات مصر، معفاة من الضرائب ومدعمة من الدولة، على أن يتم توفير ١٠ دور عرض في كل محافظة، ووجودها سيغير حجم الإنتاج، والدولة لازم تحسم الأمر في هذا الموضوع".

وردت المخرجة إيناس الدغيدي، على كلام المخرج مجدي أحمد علي، قائلة : "مفيش إنتاج.. ومش هنعمل دور عرض عشان ملقيش فيها غير فيلمين ولا تلاتة معروضين فيها".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.