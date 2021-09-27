عمر عبد العزيز: "أنا اتورطت في الإتجاه للإخراج الكوميدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث المخرج عمر عبد العزيز، عن اتجاهه للإخراج الكوميدي، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧.

وقال عبد العزيز، في الندوة: "أنا اتورطت في الكوميدي، والإتجاه للإخراج الكوميدي".

وأضاف: "نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، كان لازم اسيبله مساحة يرتجل فيها في أي عمل يشارك فيه وأخوض إخراجه" .

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.