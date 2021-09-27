محمد عبد العزيز عن شقيقه: "عمر عبدالعزيز عملة نادرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث المخرج الكبير محمد عبد العزيز عن شقيقه المخرج عمر عبد العزيز خلال ندوته بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧ هذا العام.

وقال المخرج الكبير خلال الندوة: "عمر عملة نادرة لأن مخرجين الكوميديا قليلين في مصر كله، لصعوبتها الشديدة وارتباطها الكبير بالفلسفة والدراما بشكل عام".

وأضاف: "عمر أبهرني، وكنت سعيد جدا برحلته، واهتمامه بالنشاط النقابي، وسعيد كونك فرع من فروع العائلة هو أو كريم ابني".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.