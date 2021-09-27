إيناس الدغيدي تحضر ندوة عمر عبد العزيز بالإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي، على حضور ندوة المخرج عمر عبد العزيز بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧ هذا العام.

وبدأت منذ قليل، ندوة تكريم المخرج عمر عبد العزيز، ويديرها الناقد أحمد سعد الدين، ويحضرها عدد من الفنانين بينهم إلهام شاهين.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.