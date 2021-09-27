اليوم.. ٤ ندوات بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تعقد اليوم الإثنين، ٤ ندوات بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال ٣٧، بأحد قاعات فندق شيراتون المنتزه.

وتقام في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، ندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز، ويديرها الناقد أحمد سعد الدين.

بينما تقام في تمام الساعة ١٢ ظهرا ندوة تكريم المخرج علي بدرخان، وتديرها الناقدة ميرڤت عمر.

فيما تقام في تمام الساعة ١ ظهرا ندوة علاقة الوعي بالدراما وقضايا التضامن الإجتماعي، ويديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وتنتهي الندوات في تمام الساعة ٢ ظهرا بندوة تكريم المخرج انجيلوسفر انتزيس ويديرها الناقد عصام زكريا.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.