شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حريق منزل منة فضالى.. الفنانة: كنا هنموت "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة منة فضالى، عن تعرض منزلها لحريق مروع، وتعرضت والدتها لحروق فى يديها على إثره، حيث نشب الحريق فى مطبخ المنزل، وكتبت منة، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كنا هنموت.. المطبخ ولع باللى فيه.. وأمى أيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله".



تدوينه منة فضالي علي "فيس بوك"



خسائر حريق بمنزل منة فضالي



منة فضالي تنجو من حريق بمنزلها



نشوب حريق في منزل منة فضالي

كما نشرت منة فضالى، فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، كشفت من خلاله عن الخسائر التى تعرض لها المنزل بعد نشوف الحريق.



حريق بمنزل منة فضالي

وعلى جانب آخر، كان فريق عمل فيلم "روحى فيك"، قد احتفل بعيد ميلاد الفنانة منة فضالى داخل كواليس أخر يوم تصوير الفيلم، وذلك داخل أحد فيلات مدينة 6 أكتوبر، حيث تم إحضار تورتة كبيرة، واحتفل صناع العمل بعيد ميلاد منة ونهاية التصوير معا.

فيلم "روحى لك"، من بطولة إيهاب فهمى، مروة عبد المنعم، شريف باهر، أحمدعبد العزيز، إسلام إسماعيل، وظهورخاص للفنان أحمد سلامة تأليف ناجي عبد الله، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج مازن نيازى، وتدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها فى المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.

يذكر أن الفنانة منة فضالى تشارك في بطولة أكثر من فيلم جديد خلال الفترة الحالية، الأول هو "مينى بار" الذى صورت فيه عددًا من مشاهدها قبل توقفه بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها بطل العمل نضال الشافعى، وتجسد منة خلال الأحداث دور فتاة شعبية تعيش في حارة وتعمل "ويتر في بار" وتواجه العديد من الصعوبات بسبب عملها وطبيعة البيئة التي تعيش فيها.

وبدأت منة فضالى مؤخرًا تصوير فيلم جديد بعنوان "في القلب" وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طونى ماهر، إنجى كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ وعادل مرسي وإخراج مرقس عادل وتم تصوير عدد من المشاهد وتوقف العمل بسبب سفر عدد من أبطاله وانشغالهم بأعمال أخرى.