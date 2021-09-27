شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى الإسكندرية للحفل الثانى على التوالى هناك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر حسنى حفلا رفع شعار كامل العدد أمس داخل كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وذلك بعد يومين من تألقه بحفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية أيضاً، حيث كان على موعد مع الجمهور هناك مرتين متتاليتين في أقل من أربعة أيام.

وغنى تامر خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه مثل "صعبة" وغيرها من الأغانى ممن أثارت تفاعلاً كبيراً مع المتواجدين من جمهوره.



تامر حسنى وباقة ورود

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.



تامر حسنى على خشبة المسرح

وتدور أحداثه حول حسن، الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.



حفل تامر

وطرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته بعنوان "صعبة"، وحققت على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مشاهدات اقتربت من 60 مليون مشاهدة وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، والكليب من إخراج تامر حسنى.