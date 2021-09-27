شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يستعيد ذكريات طفولته بصورة مع والده الراحل وشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم محمود عبد العزيز، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، بصورة نادرة له من طفولته والتى جمعته مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشقيقه الأكبر محمد.

وظهر كريم محمود عبد العزيز، فى الصورة الملتقطة بالألوان الأبيض والأسود، مع شقيقه محمد وهما فى سن صغير، حيث كانا يقفان بجانب والدهما الراحل ويبتسمون للكاميرا، وكان يرتدى كريم فى هذه الصورة "كاب".



محمود عبد العزيز وابنيه

وفي سياق آخر، يشار إلى أنه بعد نجاح فيلمه "موسى" بدور العرض، عمل النجم كريم محمود عبد العزيز بجد على تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" حتى انتهي من تصويره، الجمعة الماضية، حيث كشف كريم عن صورة من أحد مشاهد الفيلم التى ظهر فيها وهو يقود سيارة وينظر للمرآة الجانبية أثناء تجوله فى شوارع وسط البلد، وعلق كريم على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، فركش.. من أجل زيكو" .



كريم ومحمد فى الطفولة مع والدهما محمود عبد العزيز

الفيلم تدورأحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيداً عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو"، بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.