حريق بمنزل ” منة فضالي ” وإصابة والدتها

كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:59 صباحاً - كشفت الفنانة ” منة فضالي ” عن تعرض منزلها لحريق وذلك بعد إندلاع النيران في المطبخ ونجاتها ووالدتها من الموت ولكن أصيبت الأخيرة بإصابات في يديها .
فكتبت منة فضالي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” الحمد لله قدر الله وماشاء فعل .. كنا هنموت المطبخ ولع باللي في وأمي ايديها اتحرقت .. الحمد لله الحمد لله ” .
كما نشرت منة فضالي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من المنزل لتبين من خلاله آثار الحريق وقالت في تعليقها عليه : ” الحمد لله على كل شئ .. كنا هنموت المطبخ ولع وأمي إيديها اتحرقت .. الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ” .
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