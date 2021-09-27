الفنانة المصرية منة فضالي تنجو من الموت.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن نجاتها ووالدتها من الموت حرقاً، بعد اشتعال النيران في مطبخ منزلها.



وقالت منة فضالي إنّ والدتها تعرّضت لإصابة في يديها.

وكتبت منة عبر حسابها في فيسبوك، صباح الإثنين: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وامي ايديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله".

وبدأت منة فضالي مؤخراً تصوير دورها في فيلم جديد بعنوان "في القلب" وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طونى ماهر، إنجى كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ وعادل مرسي وإخراج مرقس عادل.

وتواصل منة تصوير مشاهدها في فيلم "ميني بار"، الذي توقف تصويره بعد إصابة بطله نضال الشافعي بانفجار في الزوائد القولونية.

وكانت منة قد تعاقدت على بطولة فيلم ثالث بعنوان "روحي لك" مع إيهاب فهمي، مروى عبد المنعم، متحت تيخة، عمرو عبد العزيز، إسلام إسماعيل.