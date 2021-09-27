سابين تُرزق بمولودها الأول.. “مرحباً بكَ في عالمنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وضَعت الفنانة اللبنانية سابين مولودها الأوّل من زوجها سيرج عيد، معلنة الخبر عبر حسابها في “إنستغرام”.

ونشرت سابين صورتين لِيَد طفلها، معلنة أنّ الولادة تمّت السبت (25 أيلول)، واختارت إيلي اسماً له.

وأرفقت الصورتين بكلمات جاء فيها: “في 25 أيلول، وُلِدَ الحب، أشكر الله. مرحباً بكَ في عالمنا إيلي سيرج عيد. عسى أن يرعاك الله وسائر الأطفال في العالم”.

وتزوّجت سابين كنسياً من رجل الأعمال اللبناني سيرج عيد بعيداً من الأضواء، بسبب ظروف خاصة بالعائلة، إثر وفاة والد زوجها السفير إيلي عيد بعد إصابته بفيروس كورونا. وأتمّ الثنائي مراسم زواجهما مدنياً في قبرص، حيث حضرها الفنان رامي عياش وزوجته.