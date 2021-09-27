معالي المستشار تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق “موسم الرياض”.. ونجوم الفن يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن الموعد الرسمي لانطلاق “موسم الرياض” الفني، وذلك في موسمه الثاني، وذلك بعد رحلة طويلة من العمل على تحضير الفعاليات.

وشارك آل الشيخ تغريدة، عبر حسابه في “تويتر”، تضمنت الإعلان الدعائي لموسم الرياض، مؤكداً أن هناك مفاجآت تم تجهيزها، ستكون متاحة للجمهور الحاضر للموسم بطريقة غير مسبوقة.

وكشف آل الشيخ عن التحضير لتنظيم مؤتمر صحافي كبير، في الرابع من أكتوبر المقبل، للإعلان عن تفاصيل الموسم، فكتب في تغريدته: “ننتظركم بإذن الله يوم 20 أكتوبر في حفل افتتاح ومسيرة #موسم_الرياض.. تفاصيل الموسم سيعلن عنها في المؤتمر الصحفي يوم 4 أكتوبر إن شاء الله.. مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.. وحشتونا”.

وكان للعديد من نجوم الفن والمشاهير تفاعل كبير مع تغريدة تركي آل الشيخ، إذ عبروا عن فخرهم بالتطور الذي شهدته السعودية في السنوات الأخيرة، مؤكدين انتظارهم لموسم رائع. فكتبت شيرين عبدالوهاب، في تعليق لها: “فخورة باللي بيحصل في السعودية من تطور خاصة في مجالي، مجال الفن، ومستنيين موسم الرياض الرائع، وطبعا كل ده بفضل جلالة الملك سلمان، وسمو الأمير محمد بن سلمان، وهيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

أما نبيل شعيل، فكتب قائلاً: “‏‎أتعبت من بعد يا بوناصر في الموسم إلي فات أكيد السنة بكون شي غير”، بينما علقت أنغام: “بإذن الله هيكون موسم لا ينسى”.

وأضاف الفنان السعودي عبادي الجوهر، قائلاً: ‏”في انتظار الابداع و التميز المعروف من معاليكم”. والفنان السوري جورج وسوف: “بالتوفيق يا رب”.

وأردفت الفنانة لطيفة التونسية: “بالتوفيق والنجاح والتميز الذى يليق بالمملكه ماشاءالله ربنا يبارك”.

وينتظر الجمهور من تركي آل الشيخ إطلاق فعاليات مميزة في “موسم الرياض2″، خاصةً أنه دوّن مؤخراً تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، تضمنت بوستر عنونه بـ”أرقام موسم الرياض 2″، وكان أبرز ما فيه من فعاليات إقامة 70 حفلاً غنائياً عربياً، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة، ومباراة عالمية.

وسيُقام “موسم الرياض” على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع في 14 منطقة، على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية، كما تم تدشين 200 مطعم و70 مقهى، وخلال الموسم سيشاهد الجمهور 350 عرضاً مسرحياً، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية.

وستتم إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية، فيما أوضح تركي آل الشيخ، في تغريدته، أنّ هذا يتم بالتعاون مع عدة جهات، وبأيادٍ سعودية.