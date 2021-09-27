بشرى تنتهي من “معالي ماما”: أصبحت متخصصة في أفلام الكوميديا العائلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وأضافت بشرى خلال مقابلة مع برنامج “The insider بالعربي“، أنها تحب السينما جدًا عن الدراما، وأنها كانت مشتاقه للوقوف أمام كاميرا السينما، وأنها سعيدة بكونها متخصصة الآن في الأفلام الكوميديا العائلية التي تصلح لجميع أفراد الأسرة، لأن هذه النوعية من الأفلام يحتاجها المجتمع لتعليم الأجيال الجديدة قيم الأخلاق بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك هي سعيدة بفيلم “معالي ماما.

وأضافت بشرى خلال مقابلة مع برنامج “The insider بالعربي“، أنها تحب السينما جدًا عن الدراما، وأنها كانت مشتاقه للوقوف أمام كاميرا السينما، وأنها سعيدة بكونها متخصصة الآن في الأفلام الكوميديا العائلية التي تصلح لجميع أفراد الأسرة، لأن هذه النوعية من الأفلام يحتاجها المجتمع لتعليم الأجيال الجديدة قيم الأخلاق بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك هي سعيدة بفيلم “معالي ماما.

فيلم “معالي ماما” يجمع في بطولته بشرى ومحمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامي مغاورى وعلاء مرسى وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

وتوقف تصوير الفيلم لفترة طويلة بعد إعلان بشرى إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العزل الصحي داخل منزلها، ويعد الفيلم أول عودة لبشرى إلى السينما كممثلة بعد غياب استمر 4 سنوات كاملة منذ قدمت بطولة فيلم “ليل داخلي” عام 2017.

وتجسد بشرى فى الفيلم شخصية أم لديها علاقات ومسؤوليات كبيرة بأولادها، وتدور الأحداث في قالب اجتماعي كوميدي.