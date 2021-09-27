أنجلينا جولي وذا ويكند يغذّيان الشائعات عن ارتباطهما بعلاقة عاطفية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استمرّت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي الحائزة على جوائز أوسكار في تغذية الشائعات حول ارتباطها بعلاقة عاطفية مع المغنّي الكندي أبيل تسفاي المعروف بـ”ذا ويكند”، بعد تناولهما العشاء معاً في مطعم “جيورجيو بالدي” في مدينة سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا ليل السبت الماضي.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “دايلي ميل” أنّ جولي البالغة من العمر 46 عاماً ولديها ستة أولاد أمضت ساعتَين ونصف الساعة برفقة ذا ويكند داخل قسم خاص في المطعم العائلي الإيطالي الفخم.

وقد وصلت جولي منفردة إلى المطعم، ولكنها غادرت برفقة ذا ويكند، وصعدت في المقعد الخلفي في سيارته الرباعية الدفع السوداء اللون وتوجّها إلى منزله في حي بل-اير السكني والذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار أميركي.

وكانت جولي ترتدي ترنشكوت أسود وتحمل حقيبة من “إيف سان لوران”، فيما ارتدى ذا ويكند سترة سوداء وبنطلون جينز ضيّقاً.

وقد شوهدت جولي لأول مرة في العلن برفقة المغنّي الكندي في المطعم نفسه في 30 حزيران الماضي. وفي 10 تموز، التُقِطت لهما صور معاً خلال حضورهما حفلاً موسيقياً خاصاً في لوس أنجلس.

يُشار إلى أن جولي تزوجت وتطلقت ثلاث مرات من نجوم شاركوها بطولة أفلامها. وكان آخرهم براد بيت الذي جمعتها به علاقة استمرت 12 عاماً بينها سنتان من الزواج قبل أن يباشرا إجراءات الطلاق في عام 2016.