إلهام شاهين تنفعل في “الإسكندرية السينمائي”.. ماذا حصل معها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: انفعلت الفنانة إلهام شاهين على أحد حضور مهرجان “الإسكندرية السينمائي” بعد انزعاجها من تعمده الوقوف وراءها أكثر من مرة، حيث كانت تلتقط صورة تذكارية مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت، على هامش فاعليات الدورة 37.

وفوجئت شاهين بوقوف أحد الحضور خلفها، فاحتدّت عليه قائلة: “أنت كل شوية تقف ورايا، هذه ليست أول مرة على فكرة”، إلّا أنّ الموجودين هدّأوا من غضبها.

ولم تكن شاهين الوحيدة التي تتعرض إلى موقف يثير غضبها في مهرجان سينمائي، حيث شهد حفل افتتاح المهرجان نفسه غضب المخرج عمر عبدالعزيز الذي انسحب بسبب عدم وجود كرسي مخصص له في صف المكرّمين، مما أثار استياءه وتسلّم التكريم بدلاً منه شقيقه المنتج محمد عبدالعزيز.

كما احتد المخرج علي بدرخان على مراسل، حيث حذره من ألّا يوجّه له أي أسئلة تقليدية لا سيّما سؤال ما شعورك بعد التكريم، إلا أنّ المراسل وقع في الفخ وأول سؤال وجهه للمخرج المصري كان عن شعوره حيال التكريم، فما كان منه إلّا أنّ صاح في وجهه ورحل تاركاً الميكروفون.

وسيطرت حالة من الاستياء على الفنانة هنا شيحة، التي كانت موجودة من قبل في أسوان، لمشاركتها في فاعليات مهرجانها الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة في حزيران الماضي، باعتبارها عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

ورفضت الحديث عن شقيقتها الفنانة حلا والتعليق على أنباء اعتزالها الفن من عدمه، واعتذرت عن عدم تسجيل لقاءات إعلامية وقتها، وانفعلت على بعض وسائل الإعلام بقولها: “لن أتكلم عن حياة أختي، ولا حياتي الشخصية ولا أي حاجة عن أسرتي، نحن في مهرجان فني، غير ذلك لن أتكلم يا جماعة بعد إذنكم”.

وأبدت الفنانة سميرة عبدالعزيز انزعاجها الشديد من مذيع شاب أجرى لقاء معها، خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي عُقد في شباط 2021، لكنّه كان يجهل اسمها وهويتها، وهو ما قابلته الفنانة الكبيرة برفض إجراء لقاء مع الشاب وانسحبت أثناء التصوير.

وكان الشاب يقول للفنانة خلال الفيديو، الذي تم تصويره في مهرجان الإسكندرية السينمائي: “مهرجان الإسكندرية السينمائي بنلتقي بالفنانة القديرة، نتعرف بحضرتك اسم حضرتك؟”، فردت الفنانة منزعجة: “أنت لا تعرف اسمي وتريد لقاء معي؟ يا بني روح ربنا يهديك، لما تبقى تعرف أنا مين ابقى تعالى”.