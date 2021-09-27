شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ منه فضالى.. وإصابة والدتها ببعض الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العناية الإلهية الفنانة منه فضالى من الموت بعد اشتعال النيران بمطبخ منزلها، وإصابة والدتها ببعض الحروق البسيطة بيديها، وكتبت منه بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل كنا هنموت كلنا المطبخ ولع باللى فيه وامى ايديها اتحرقت الحمد لله".



منة فضالى

يذكر أن احتفل فريق عمل فيلم "روحى فيك" منذ ايام بعيد ميلاد الفنانة منة فضالى داخل كواليس أخر يوم تصوير الفيلم، وذلك داخل أحد فيلات مدينة 6 أكتوبر، حيث تم إحضار تورتة كبيرة، واحتفل صناع العمل بعيد ميلاد منة ونهاية التصوير معا.

فيلم "روحى لك"، من بطولة إيهاب فهمى، مروة عبد المنعم، شريف باهر، أحمدعبد العزيز، إسلام إسماعيل، وظهورخاص للفنان أحمد سلامة تأليف ناجي عبد الله، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج مازن نيازى، وتدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها فى المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.

يذكر ايضا أن الفنانة منة فضالى تشارك في بطولة أكثر من فيلم جديد خلال الفترة الحالية، الأول هو "مينى بار" الذى صورت فيه عددًا من مشاهدها قبل توقفه بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها بطل العمل نضال الشافعى، وتجسد منة خلال الأحداث دور فتاة شعبية تعيش في حارة وتعمل "ويتر في بار" وتواجه العديد من الصعوبات بسبب عملها وطبيعة البيئة التي تعيش فيها