شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو فاطمة سعيد تشارك ألتون جون وبيلى إيليش حفلا بباريس لمناهضة التمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت السوبرانو المصرية، فاطمة سعيد، فى حفل استقبله دار أوبرا سيدنى، فى العاصمة الفرنسية باريس، رفقة عدد من الفنانين العالميين، منهم، مطربة البوب بيلى إيليش، والسوبرانو ومطربة البوب روك النيوزيلندية، لورد، والفريق الكورى الجنوبى "بى تى أس"، إضافة إلى السير ألتون جون، وذلك وفقا للموقع الرسمى المنظم للحفل.



الموقع الرسمى للحفل

وفى هذا الصدد، نشرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، فيديو قصير يظهر المصرية السوبرانو فاطمة سعيد، وهى تقف أمام آلاف الأشخاص من الجمهور فى الحفل وتقول بكل فخر: "أنا فخورة جدًا أنى مصرية"، لتؤكد مايا مرسى، فخر كل المصريين بها، حيث كتبت فى تعليقها على الفيديو، ""المصرية السوبرانو فاطمة سعيد.. تقف أمام الآلاف فى باريس، وتقول بفخر "أنا فخورة جدًا أنى مصرية".. القوة الناعمة.. يا فاطمة احنا كلنا فخورين بيكى قوى".

ويعد الحفل ضمن مشروع دشنته منظمة المناصرة غير الربحية العالمية، "جلوبال سيتزن"، التى تهدف للقضاء على التمييز والفقر المدقع بحلول العام 2030، فيما يعرف ببرنامج Global Citizen Live، وهو بث مباشر على مدار 24 ساعة تستقبله أوبرا سيدنى فى بث عالمى يضم عشرات الفنانين العالميين، بهدف الدفاع عن الكوكب ومناهضة جميع أشكال التمييز والفقر المدقع، وفى إطار مشروع أطلقته المنظمة لمدة عام تحت شعار عام التعافى من جائحة كورونا ومن الفقر المدقع.



فاطمة سعــيد



فاطمة سعيد

ويدعم الحفل الأهداف المجتمعية والرسائل الإنسانية عبر برنامج "جلوبال سيتزن لايف" خمسة أهداف، هى إنهاء أزمة الجوع، واستئناف التعلم للجميع، وحماية الكوكب، وتعزيز المساواة ومناهضة أشكال التمييز كافة.