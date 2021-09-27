شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايتى مع الزمان" لـ ميرفت أمين نهاية الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة ميرفت أمين تصوير حدوتة "حكايتى مع الزمان" من الموسم الثانى ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، الأيام القليلة المقبلة، والحكاية سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتعد هذا الحدوتة نهاية الموسم الثانى من المسلسل، ومقرر عرضها بعد عرض حكاية على الهامش" للنجمة نيرمين الفقى.



ميرفت أمين

وعرضت حاليًا على قناتى dmc وdmc دراما ومنصة watch it الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، والحكاية الثانية التى تحمل عنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، ومن المقرر عرض الحكاية الثالثة بعنوان "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإخراج ياسمين أحمد كامل يوم 2 أكتوبر المقبل.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين في الدراما مسلسل "قيد عائلى" من 45 حلقة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بوسى، عزت العلايلى، محمد رياض، نضال الشافعى، سيمون، صبرى فواز، منة فضالى، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، ريم البارودى، محمد نجاتى، محمد عز وآخرين ومن إخراج تامر حمزة.