اليوم...ميريهان حسين ضيفة برنامج It’s Show time

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة ميرهان حسين ضيفة برنامج It’s Show time، والذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير، ودينا حويدق، عبر فضائية cbc، في تمام الساعة الـ9 مساءً.

وتتحدث ميرهان حسين، خلال استضافتها ببرنامج It’s Show time، عن العديد من الموضوعات، ومنها أعمالها الفنية التي قدمتها، والأعمال التي تستعد لها خلال الفترة المُقبلة.

ومن ناحية أخرى تستكمل الفنانة ميريهان حسين، تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت المعادي".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، ومنهم: كندة علوش، إنجي المقدم، ميريهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، تارا عماد، إنجي كيوان، شريف حافظ، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.