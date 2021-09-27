"المطبخ ولع".. منة فضالي تكشف تفاصيل نجاتها ووالدتها من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن نجاتها ووالدتها من الموت، بعد نشوب حريق في مطبخ منزلها صباح اليوم الإثنين.

الفنانة منة فضالي كشفت عن الحادث عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، وكتبت : "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل ، كنا حنموت المطبخ ولع باللي فيه، وأمي ايديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله".

منة انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "روحي لك"، وتشارك في بطولته مع إيهاب فهمى، ومروة عبدالمنعم، وشريف باهر، وأحمد عبدالعزيز، وإسلام إسماعيل، وأحمد سلامة، ومن تأليف ناجي عبد الله، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج مازن نيازي.