شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مجددا .. الفلكي ميشال حايك يشعل مواقع التواصل بنبوئاته المرعبة .. ويكشف عن مخطط سري لعملية ضخمة ستحدث في دولة عربية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بفيديو لعالم الفلك اللبناني ميشال حايك ، سُجل في نهاية عام 2019.

واستعاد الناشطون الفيديو الذي تحدث به ميشال حايك عن توقعاته لما سيحدث في الكويت عام 2020.

بجانب دور إقليمي فعال وتحرك سريع في عدد من الملفات العربية والاقليمية. وتوقع ميشال حايك للكويت أيضاً الكشف عن مخطط لتنظيم سري حقق عملية ضخمة، كما توقع تعرض البلاد لاهتزاز أرضي قوي ومد مائي. بجانب دور إقليمي فعال وتحرك سريع في عدد من الملفات العربية والاقليمية.